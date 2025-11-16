タレント・歌手の上沼恵美子が、16日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、「DOWNTOWN+」に言及した。【全身ショット】雨をものともせず…野外で熱唱する上沼恵美子ダウンタウンらの独自プラットフォーム「DOWNTOWN+」は、11月1日に配信開始。ダウンタウン・松本人志が活動を再開した。これに対し、上沼は自身のYouTube経験を踏まえ、私見を語った。上沼は、2021年12月に