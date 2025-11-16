■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第5戦スケートアメリカ（日本時間16日、ニューヨーク州レイクプラシッド）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、開会式は2月6日に開催、前回大会は金メダル3個男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の友野一希（27、第一住建グループ）が、フリーではジャンプで2度の転倒など精彩を欠き、合計245.57点で3位。悲願のGP初優勝