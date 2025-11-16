上沼恵美子が１６日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、松本人志が独自のインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」を始めたことに「最初は寂しいですよ、松本さん」と案じた。番組ではＤＯＷＮＴＯＷＮ＋について取り上げた。上沼は自身がＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで番組を配信しており、「ＹｏｕＴｕｂｅをやっていて思うことがある。松本さんはテレビのど真ん中で日本一になられた方。その方がこう