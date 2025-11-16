タレントの北斗晶が14日に自身のアメブロを更新。オススメの定食チェーン『大戸屋ごはん処』の品を紹介した。この日、北斗は「近頃、年度末も近づいて来たので来年使う写真の為…近頃は撮影の仕事が多いです！！」と報告し、撮影準備中の自身の写真を公開。「メイクさんって凄い」と感心した様子でコメントし、メイク後の姿を披露した。また、昼食にはケータリングで『大戸屋』の弁当を頼んだといい『すけそう鱈と野菜の黒酢あん』