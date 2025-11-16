◆上尾シティハーフマラソン（１６日、埼玉・上尾運動公園北側川越上尾線発着＝２１・０９７５キロ＝報知新聞社後援）例年、箱根駅伝に出場する各校が新春の大一番に向けた「登竜門」として参加する大学男子の部で、国学院大の青木瑠郁（るい、４年）が１時間０分４５秒の日本人学生歴代１０位タイの好タイムで優勝した。３秒差の２位に駒大の桑田駿介（２年）が続いた。国学院大勢は８位以内の入賞が最多の３人。存在感を示し