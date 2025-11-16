16日の東京5R・2歳新馬戦（芝1600メートル）は5番人気マテンロウネイビー（牡、父ヴァンセンヌ）が差し切り。縦長隊列の中団で脚をためると、直線外から上がり最速3F34秒3の脚で力強く伸びた。松永幹師は「スタートはイマイチでしたが二の脚で中団の位置を取れて最後は良い脚。まだ、ゆるゆるだからよく勝ってくれましたね」と笑顔。続けて「距離はこれくらいから二千までかな。本当にこれからが楽しみ」とさらなる成長に期待