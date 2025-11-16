実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏が１６日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」にＶＴＲ出演。名誉毀損の疑いで逮捕されたＮＨＫから国民を守る党・党首の立花孝志容疑者について「（逮捕）されるんじゃないのと思ってましたけど」と述べた。立花容疑者は今年１月に亡くなった元兵庫県議の竹内英明さんへ対し生前と死後に名誉を傷つけた疑いで逮捕された。堀江氏は「あの問題、複雑過ぎて、俺もあんまりタッチしたくないん