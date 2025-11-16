女優キム・ジャオクさんがこの世を去って11年が経った。【写真】「やっぱり付き合っていた？」『コーヒープリンス』女優に熱愛説去る2008年に大腸がんの手術を受けたキム・ジャオクさんは、肺とリンパ腺などにがんが転移し、肺がんの合併症で2014年11月16日に死亡した。享年63歳。TBC東洋放送のドラマ『我が家の5人兄妹』（原題）でデビューしたキム・ジャオクさんは、1970年のMBC第2期公開採用タレントに合格した。（写真提供＝OS