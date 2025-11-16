１１日、タケノコを食べるタイシャン。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都11月16日】中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で11日、パンダの「泰山（タイシャン）」がタケノコを食べる姿が撮影された。タイシャンは2005年7月9日に米ワシントンで雌の「美香（メイシャン）」と雄の「添添（ティエンティエン）」との間に生まれ、10年に中国に返還された。