I-neが展開するナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」のスキンケアライン「YOLU SKIN」から、完売していた人気アイテム「オーバーナイトハイドラシートマスク モイスト／クリア」が待望の再販売！2025年11月18日（火）より公式オンラインストアや各ECサイトで順次発売されます。まるで熟睡した後のような“潤いとツヤ”を叶える夜間集中マスクで、忙しい毎日に寄り添います♡ 睡眠