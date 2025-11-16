遼河口国家級自然保護区のツル類繁殖保護ステーションの屋外でタンチョウの幼鳥が活動する様子を観察する趙仕偉さん。（２０２４年９月１１日撮影、盤錦＝新華社記者／銭一）【新華社瀋陽11月16日】中国遼寧省盤錦（ばんきん）市はタンチョウの繁殖地として知られている。タンチョウは、全身が真っ白な羽毛に覆われ、頭に朱色をいただく珍しい鳥類。盤錦趙圈河野生動物保護ステーションの職員、趙仕偉（ちょう・しい）さんは、30