◇全国高校サッカー選手権東京都予選Aブロック決勝堀越 7―2 国学院久我山（2025年11月16日味スタ）堀越が国学院久我山との東京都予選Aブロック決勝を7―2で制し、3大会連続7度目の全国選手権出場を決めた。前半16分にFW小川稜太（2年）が右クロスを胸で押し込む先制点。後半7分にはFW千葉慎之助（3年）が左クロスを頭で決める追加点。3分後にはMF田中豪（3年）が加点して3―0とリードを広げた。さらに4分後にもFW三鴨奏