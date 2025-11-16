お笑いコンビ・タカアンドトシが16日、都内で行われた『マルちゃんの焼そば×タカアンドトシ』焼そばはマルちゃん！トークショーに出演。芸歴30周年目を迎える中、今後の野望を明かした。【写真】お腹が鳴る…出来立てホヤホヤの焼きそばを試食する二人今回は東洋水産の人気商品「マルちゃんの焼そば」が11月で発売50周年を迎えることを記念したイベント。マルちゃん焼そばアンバサダーで、今年コンビ結成30周年目を迎えたタ