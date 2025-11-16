元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が14日、自身のインスタグラムを更新。すっぴんショットを披露した。【写真】「かわいらしい」58歳北斗晶の“すっぴん”ドアップショット ※6枚目この日、自身がプロデュースするコスメブランドの撮影に参加した北斗。撮影の様子をアップすると、「化粧は…イリュージョン」と一言添えて、すっぴんを公開。眼鏡を掛けて笑顔を浮かべる“すっぴん”姿の北斗がアップで収められている。