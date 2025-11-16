被害者に多大な恐怖を抱かせ、社会への衝撃も大きかった――。茨城県の日立市役所前と東海村役場に立て続けに突っ込み、殺人未遂罪などに問われた益子泰（ゆたか）被告（５５）に対する判決が１４日、水戸地裁で言い渡された。求刑より２年少ない懲役１３年。被告は人をはねた際に意識障害を起こしたと主張したが、有賀貞博裁判長は完全責任能力を認め、「無差別に死傷者を生じかねない危険な行為で相当悪質」と断じた。（寺倉岳