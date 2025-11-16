幕末から明治へと駆け抜けた歌人を描き直木賞を受賞した『恋歌』をはじめ、時代小説を中心にたくさんの作品を発表し続けている朝井まかてさん。「物」をめぐるお話が書きたいと、「目利き」の主人公が全国を旅して思いがけないお宝や人と出合う物語…のつもりで書き始めたそうですが――。（構成：山田真理撮影：本社・武田裕介）【書影】『どら蔵』（著：朝井まかて／講談社）* * * * * * *古いものには物語がある骨董と呼べる