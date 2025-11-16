人生の終わりについて考える「終活」について、講演や体験などで学べるイベントが広島市で開かれています。 南区の広島産業会館で１５日から開かれている「ＬＡＳＴＡＲＴ」。「終活」について前向きに学ぶイベントとして、葬儀、遺影についての相談や、棺に実際に入る体験など２４のブースが出展しています。 入棺体験をした人は「いざ自分がそうなると思うと想像つかないことがある。周りに迷惑をかけないようにしっかり