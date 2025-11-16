［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム日本代表は11月14日、ガーナ代表と国際親善試合に２−０の快勝をした。この試合で、とりわけ躍動したのがダブルボランチの一角で先発した佐野海舟だった。屈強なガーナの選手を相手にデュエルで抜群の強さを発揮。自らのボール奪取から、南野拓実の先制ゴールもアシストした。10月シリーズに続く活躍で、24歳のMFが一気にレギュラー候補に浮上した一方で、キャ