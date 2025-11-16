15日夜、廿日市市の県道で道路上に倒れていたとみられる男性が、軽四貨物自動車にはねられ死亡しました。事故があったのは廿日市市宮内の県道です。警察によると15日午後11時半ごろ、道路上にいた近所に住む75歳の男性が東に向かって走っていた軽四貨物自動車にはねられ死亡しました。車を運転していた広島市南区の70歳の男性にけがはありませんでした。現場は片側1車線の見通しのよい直線道路で、車を運転していた男性は「道路の