世界遺産・富士山の構成資産、静岡県静岡市清水区の三保松原で11月16日朝、秋の一斉清掃が行われました。 【写真を見る】三保松原で「秋の一斉清掃」世界遺産・富士山の構成資産松林の生育に影響与える松葉など除去＝静岡市 一斉清掃は世界遺産の三保松原の美しさを次の世代に伝えようと、地元の住民団体が年2回開催しています。 三保地区の住民やボランティア、企業関係者など約1000人が参加し、松林の生育に影響を与える松葉