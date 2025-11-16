１５日夜、県内では住宅火災が相次ぎました。合わせて２人が死亡しました。 東区の火事の目撃者「消防車が来た時には、屋根の方まで炎が立ち上っていた」 １５日午後１１時過ぎ、東区福田の木造平屋建ての住宅から出火。約２時間後に消し止められましたが、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、この家に１人で住んでいるとみられる高齢女性と連絡がついていません。 またきのう午後９時半ごろには、安芸