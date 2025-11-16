元バレーボール女子日本代表でスポーツキャスター・タレントの大林素子（58）が16日に放送されたフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。福島県会津若松市との2拠点生活を語った。趣味を聞かれると、「お笑いを見るのが趣味だったんですけど、舞台をやり始めて、人の舞台を見に行くのが好き。それと歴史巡りが好きです」と明かした。続けて、「今、私、東京と会津若松の2拠点生活をしてるんですよ」と告白。