きょうは移動性の高気圧に覆われて、全国的に広く秋晴れとなり、穏やかな1日となるでしょう。空気が乾燥しますので、洗濯物は短い時間でよく乾きそうです。来週は寒くなりますので、冬物の布団も日に当てておくと良さそうです。予想最高気温です。きのうと同じか、やや高い所が多く、この時季としてはかなり暖かく感じられるでしょう。西日本や東日本は、日中は上着なしで過ごせそうです。朝晩と日中の気温差にはご注意ください。