15日に開幕した、耳が聞こえない・聞こえにくい人のためのオリンピック「デフリンピック」。オリエンテーリングの混合スプリントリレーで日本が5位に入りました。16日朝、日比谷公園エリアを舞台に行われたオリエンテーリングの混合スプリントリレー。選手たちは地図とコンパスを使い、設置されたチェックポイントを回りゴールまでのタイムを競います。女子が走る第1走では日本の辻悠佳選手がメダル圏内まで約30秒差につけ、男子の