モデルの道端アンジェリカ（39）が15日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。23年に再婚した夫との出会いを語った。道端の夫との出会いの話題になると、博多大吉（54）は「なんか、マンションが上と下とかですよね？」と質問。道端は「私がたまたま引っ越したら下の（階にいた）。私が301号室に引っ越したんですけど、彼が201号室に住んでいた」と語った。松岡昌宏（48）が「