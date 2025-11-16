エディオンは11月18日、ニトリとの共同開発商品である「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」を店頭およびインターネット通販サイトにて発売する。エディオン／ニトリの共同開発商品「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」○■「髪を乾かす」から「髪をケアする」ヘアドライヤーへ近年、コロナ禍をきっかけに美容意識がますます高まる中、ヘアドライヤーに求められるニーズも、「髪を乾かす」から「髪をケアする」ことへと変化。速乾