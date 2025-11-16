◆練習試合阪神―中日（１６日・安芸）野手に転向した阪神・西純矢が「７番・右翼」で先発出場する。先発は門別。中日は福永、石川昂、村松と１軍経験豊富な選手が並ぶ。【中日】１番・二塁福永２番・中堅樋口３番・三塁石川昂４番・ＤＨ鵜飼５番・遊撃村松６番・一塁川上７番・右翼浜８番・捕手味谷９番・左翼尾田投手三浦【阪神】１番・左翼中川２番・遊撃小幡３番・三塁百崎４番・一塁前