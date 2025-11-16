◆第１０５回全国高校ラグビー大会▽大阪第１地区決勝東海大大阪仰星８０―５近大付（１６日・花園）昨冬の花園で準優勝した東海大大阪仰星が、近大付を破り、７大会連続２５度目の全国大会出場を決めた。東海大大阪仰星は前半、ＷＴＢ山本健剛（２年）の２連続トライで幸先よく得点。近大付もスクラムからバックスのサインプレーが決まり、ＦＢ高瀬誓良（ちから、２年）がトライし、１０―５と肉薄した。だが、東海大大阪仰