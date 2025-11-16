中日ドラゴンズの涌井秀章（39）が11月12日、Xを更新。同チームの柳裕也（31）から、まさかのスタイルで残留報告を受けたことを明かした。 投稿された写真は、東京ディズニーリゾート内と見られる場所で、メリーゴーランドに乗る柳のソロショット。真顔でカメラを見つめる柳は、キャラクターがモチーフの帽子や大きなサングラスを身に着けており、ディズニーを満喫している