北海道東北地方知事会を構成する８道県の副知事らが１３日、環境省を訪れ、クマ被害対策に必要な財政支援の強化などを求める緊急要望書を提出した。要望書は、▽緊急銃猟の体制整備や指定管理鳥獣対策事業交付金の補助率の引き上げ▽ゾーニング管理の強化に向けたドローンの規制緩和▽「ガバメントハンター」の確保に向けた環境整備――など８項目。同省宛てで、秋田県の神部秀行副知事が代表して堀上勝・同省自然環境局長に