「練習試合、阪神−中日」（１６日、安芸市営球場）練習試合・中日戦が１３時から行われる予定となっている。阪神の先発は門別。１１日に春野で行われた同戦では登板がなく、久々の実戦登板となる。高卒１年目の今朝丸も出場予定で、藤川監督の前で実戦に登板するのは初めて。両者ともに来季へ向けてアピールできるか。今秋から野手転向した西純は「７番・右翼」で初めてスタメン出場する。１１日の試合では代打出場で守備