今回は、夫が初のワンオペ育児をした結果についてのエピソードを紹介します。妻との離婚を阻止したい夫が…「俺は3歳と1歳の子供と妻と暮らしていますが、妻が半年前にパートを始めたせいで、子供を保育園に預けることになりました。保育園で子供は度々病気をもらってきて、そのたびに妻は仕事を休んでいました。まぁ俺は会社員で妻はパートなんで、妻が休むなのは当然ですよね。そしてある日のこと、妻が俺との離婚を考えているこ