[11.16 天皇杯準決勝](国立)※13:10開始主審:池内明彦副審:武部陽介、野村修<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 6 望月ヘンリー海輝MF 16 前寛之MF 19 中山雄太MF 26 林幸多郎MF 88 中村帆高FW 7 相馬勇紀FW 9 藤尾翔太FW 15 ミッチェル・デューク控えGK 44 新井栄聡MF 11 増山朝陽MF 18 下田北斗MF 22 沼田駿也MF 23 白崎凌兵MF 8 仙頭啓矢FW 10 ナ・サンホFW 49 桑山侃士FW