舌がんと口内炎の違いをご存知ですか？ 舌がんの初期症状は口内炎と見分けがつかない場合がほとんどで、放置して進行してしまうケースが少なくありません。 舌がんは早期治療すれば5年生存率90％以上で、舌の機能もほとんど損なわれません。 本記事では、舌がんの早期発見のために知っておくべき以下の内容を解説します。 舌がんの症状 舌がんと口内炎の見分け方 舌がんの早期発見が重要な理由 舌がんの早期発見につ