Nothing’s Carved In Stoneが2026年2月27日、東京・豊洲PITにてワンマンライブ＜SPECIAL ONE-MAN LIVE “BEGINNING 2026” feat.『echo』＞を開催する。＜BEGINNING＞とは2009年2月27日にバンドが初ライブを開催し、それから10年を記念して2019年同日にスタートしたイベントだ。＜SPECIAL ONE-MAN LIVE “BEGINNING 2026” feat.『echo』＞は2011年にリリースした3rd Album『echo』の全曲完全再現に加えて、＋αなセットリストが