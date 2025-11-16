神はサイコロを振らないが、2026年3月に東名阪クアトロで自身初となるカバーライブツアーを開催することを発表した。今年6月に結成10周年、7月にはデビュー5周年を迎えた彼ら。ダブルアニバーサリーに際してバンドとして挑戦したい目標を「10の叶えたいこと」と称し、これまでに6つのライブやイベント、リリースを発表・開催してきたが、この＜COVER LIVE TOUR 2026 “ROOTS”＞はその7つ目として発表されたものだ。ツアーでは現在