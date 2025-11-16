ドジャースの山本由伸投手が15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新し、愛犬との写真を公開。名前が「カルロス」であることを公表した。 ■愛犬との仲睦まじい姿を披露 山本はこれまでも愛犬の存在を公にしており、アメリカン・スタッフォードシャー・テリアを飼っていることを明かしていた。今回の投稿では8枚の写真を添えて、「僕の愛犬のカルロスです！ 8月で我が家に来て1年が経ちました。散歩