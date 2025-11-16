◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)サッカーFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージが始まり日本時間15日、ベスト16が決まりました。グループBを首位で通過した日本は南アフリカに3-0で勝利。前半を0-0で折り返すと、後半3分に浅田大翔選手が決め日本が先制します。さらにその11分後には途中出場の吉田湊海選手が追加点、後半27分にはディフェンスの藤井翔大選手が決めベスト16に進みました。アジア勢はG組3