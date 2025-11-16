話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、長野県名物の「ローメン」をベースに丼レシピを考えました。蒸した麺をご飯にかえるだけ。手軽に楽しめる伊那発の味わい蕎麦、おやき、野沢菜、リンゴ、山賊焼き、ソースカツ丼……食材の宝庫と言われるだけあって長野県には名物がいっ