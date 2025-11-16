【モデルプレス＝2025/11/16】タレントのギャル曽根が11月15日、自身のInstagramを更新。次女と遊園地の乗り物に乗った2ショットを公開した。【写真】39歳大食いギャル「可愛すぎる」すっぴんで1歳次女と密着◆ギャル曽根、次女が遊園地乗り物デビューギャル曽根は「娘が乗り物デビューしました」「成長を感じました。さみしー」とつづり、もうすぐ2歳になる次女が遊園地の乗り物デビューしたことを報告。また「一緒にデビュー写真