ドジャース・山本由伸投手（２７）が１６日、自身のインスタグラムで、愛犬の名前が「カルロス」であることを明かした。チャーター機とみられる飛行機に愛犬を抱きかかえるようにして登場する写真などを投稿した山本。日本語と英語で「僕の愛犬のカルロスです！８月で我が家に来て１年がたちました散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と紹介した。ストーリーズの投稿では「友達はデコピン」と大谷翔平投手（３１）の愛犬と交流