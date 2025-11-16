◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス最終日（１６日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）最終組が前半を終了。１打差２位から出たメルセデスランキング１位の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）が３つ伸ばして通算１２アンダーとし、脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）とトップに並んで折り返した。メルセデスランキング２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）は１アンダー４７位、同３位の河本結