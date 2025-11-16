水野瞳（Devil ANTHEM.）が、11月11日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の「美女地図」に登場した。 水野瞳（Devil ANTHEM.）「週刊SPA!」 「週刊SPA!」 “グラビア界の超新星”として話題の水野瞳（Devil ANTHEM.）が、写真を学ぶ女子美大生を演じる。楽しい同棲生活と進路に悩む秋。揺れる想いをシャッターに込めて…。 水野瞳プロフィール 2003年、愛知県出身。T163。アイドルグループ「DevilANTHEM.」のメンバーと