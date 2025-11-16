南海トラフ巨大地震で甚大な被害が想定される三重県紀宝町で16日、津波防災訓練が行われました。 【写真を見る】南海トラフ巨大地震を想定し津波防災訓練高さ14mの津波避難タワーに住民がのぼり備品確認や炊き出し三重・紀宝町 訓練は、南海トラフを震源とする巨大地震が発生し、最大11mの高さの津波が到達するという想定のもと、紀宝町の各地区で行われ、住民およそ1400人が参加しました。 このうち、地区全体が浸水