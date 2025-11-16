茶道に興味はあるものの、「敷居が高そう」と感じている人は多いだろう。しかしそこまで堅苦しく考える必要はないようだ。そんな茶道の意外なやさしさを描いた漫画『食いしん坊のお茶会デビュー』（作・峯鳥子さん）がSNSで話題を集めている。 【漫画】緊張のお茶会デビューでしたが 同作は、峯さんが京都で毎年開催されている創作和菓子の展覧会「京菓子展2025」を訪れた際のエピソードがもとになっている。