「肉かけうどん」550円 ●おいしいローカル部が見つけた、全国の隠れた老舗の名店。今回は山梨県富士吉田市の名物・吉田うどんの店『白須うどん』をご紹介します。 商業施設が立ち並ぶ国道139号線富士見バイパス。この通り沿いに、普通の民家に見える三階建ての建物があります。この民家こそ、今回ご紹介する『白須（しらす）うどん』です。 吉田のうどんの店舗は民家をそのまま使うところも多い 平日は常連客の憩