高知県安芸市で秋季キャンプを行う阪神は16日に中日と行う練習試合（安芸）のスタメンと先発投手を発表した。先発は3年目左腕の門別で、野手転向の西純が7番・右翼で初の先発出場する。1番左中川2番遊小幡3番三百崎4番一前川5番指熊谷6番中高寺7番右西純8番捕嶋村9番二山田先発門別