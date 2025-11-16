お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（49）が15日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」に出演。お金のかかる趣味について語った。オシャレ好きで知られるものの、普段はあまり浪費しないという岩尾。唯一ハマっているのが「腕時計。急に（ブームが）来た」と告白。「（以前は）腕時計はまったく着けてない。なんやったら邪魔くさいし、どうせすぐ外してなくすからいらん、携帯で見れるやんって思ってた」と