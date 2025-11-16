長野市では15日から高校新人放送コンテストが開かれています。今年で44回を数えるテレビ信州杯長野県高校新人放送コンテスト。県内の17校で部活や委員会など放送に関わる生徒100人以上が参加しています。コンテストではアナウンス技術を競う部門や構成から撮影、編集を全て自分たちで手掛けたドラマ作品などが審査されるテレビフリー部門など6つの部門があります。コンテストは16日も開かれ、優秀作品の一部は来年夏に秋田県