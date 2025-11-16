サッカー22歳以下（U−22）韓国代表チームが中国に完敗した。イ・ミンソン監督率いる韓国U−22代表チームは15日、中国・成都で開かれた2025パンダカップ第2戦で、開催国の中国に0−2で敗れた。韓国は18日に同じ会場でベトナムと第3戦に臨む。今回の大会は中国をはじめとして、韓国、ベトナム、ウズベキスタンの4カ国が参加して優勝を争う。12日にウズベキスタンとの第1戦に2−0で勝利した韓国は、これで大会1勝1敗を記録した。韓国